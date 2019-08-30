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30.08.19 18:26

Администрация морских портов сократила прибыль на 25%

Чистая прибыль Администрации морских портов Украины (АМПУ) за первое полугодие 2019 года уменьшилась до 853,61 млн грн, по сравнению с 1,15 млрд грн в первом полугодии 2018 года.

Администрация морских портов сократила прибыль на 25%

Об этом говорится в сообщении АМПУ, передает БизнесЦензор.

Чистый доход предприятия в январе-июне 2019 года составил 3,37 млрд грн. Капитальные инвестиции за указанный период увеличились почти на 65 млн грн, до 390,1 млн грн.

"Показатели чистого дохода предприятия стабилизировались и демонстрируют положительную динамику после уменьшения размера портовых сборов на 20% с начала 2018 года, что привело к существенному уменьшению финансовых показателей АМПУ. По итогам первого полугодия чистый доход увеличился почти на 9,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отмечают в госкомпании.

В первом полугодии ГП "АМПУ" перечислило в государственный бюджет 1,83 млрд грн дивидендов, налогов и других платежей.

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