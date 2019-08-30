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30.08.19 19:54

Власти Киева потратят 100 миллионов на ремонт кинотеатра "Братислава"

Коммунальное предприятие Киевской городской государственной администрации "Киевкинофильм" объявило тендер на капитальный ремонт кинотеатра "Братислава" ожидаемой стоимостью 97,98 млн грн.

Власти Киева потратят 100 миллионов на ремонт кинотеатра "Братислава"

Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", передает БизнесЦензор.

Согласно условиям тендера, необходимо до конца 2021 года провести капитальный ремонт здания и внутренних помещений кинотеатра расположенного по адресу: ул. А. Архипенко, 5. Также в техническое задание включено оснащение техникой трех залов кинотеатра, фойе и уличной площадки.

Конечным сроком подачи заявок на тендер указано 16 сентября, аукцион запланирован на 17 сентября.

Кинотеатр "Братислава" расположен на Оболони, на улице Александра Архипенко, 5. Он был построен в 1976 году и имеет два зала на 500 и 200 мест.

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