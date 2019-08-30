Новый премьер показал в декларации Jaguar и 1,8 миллиона дохода

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Гончарука, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, за 2018 год он получил 60,77 тыс. грн заработной платы в общественной организации "Офис эффективного регулирования", еще 1,79 млн грн составил доход от предпринимательской деятельности.

Также Гончарук задекларировал 89,62 тыс. грн на счетах в "УниверсалБанке" и 68,74 тыс. грн в "АльфаБанке", а также 100 тыс. грн, $84 тыс. 36 тыс. евро наличными.

Согласно данным в декларации, Гончарук арендует квартиру в Киеве площадью 74 кв. м, а сам зарегистрирован в квартире в Чернигове площадью 71 кв. м.

Новый премьер владеет автомобилем Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска.

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Кроме того, в декларации указано, что он владеет корпоративными правами обслуживающего кооператива "Садовое общество "Астрон", где является главой правления и 33,33% фирмы "Глобал Хелс Резолюшен Патісіпейшен БІ.ВІ." (Нидерланды).

Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

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