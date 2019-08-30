Россия хочет провести газовые переговоры с ЕС и Украиной в первой половине сентября, – Новак

Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее вице-премьер ЕС по энергетике Марош Шефчович предлагал провести трехстороннюю встречу с 16 по 23 сентября.

"У нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии господина Шефчовича встретиться. Или 16 числа, или может быть какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано", – сказал Новак.

"Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", – пояснил российский министр.

Одним из главных вопросов переговоров остается вопрос о том, кто будет участвовать в переговорах с украинской стороны. На предыдущих трехсторонних переговорах Украину представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российская сторона настаивала, что вести переговоры по газу должен профильный министр энергетики и угольной промышленности Украины.

Верховная рада Украины 29 августа утвердила Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, ранее Новак заявлял, что Украина, Россия и Европейская комиссия могут возобновить трехсторонние консультации по газовым вопросам только во второй половине сентября.

При этом российский "Газпром" считает невозможным подписание нового контракта на транзит газа через Украину, основанного на европейских правилах, а также требует от "Нафтогаза Украины" отказаться от взыскания долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В НАК "Нафтогаз Украины" в свою очередь заявляли, что российская сторона отказалась согласовать проведение таких переговоров по предложению Еврокомиссии как в мае, так и в июне, обвиняя российскую сторону в попытке затянуть переговоры.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом", который усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляли, что считают базовым вариант прекращения российским "Газпромом" транзита после достройки газопровода "Северный поток-2".

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