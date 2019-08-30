Урожай зерновых достиг 40 миллионов тонн, – Минагрополитики

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

В том числе собрано:

ранних зерновых и зернобобовых культур – 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га, или 99,9%;

гречки – 13,0 тыс. тонн с площади 10,0 тыс. га, или 15%;

проса – 74 тыс. тонн с площади 40 тыс. га, или 44%.

Кроме того, подсолнечник при прогнозе обмолочено на площади 281 тыс. га, или 5%, и намолочено 492 тыс. тонн зерна при средней урожайности 17,5 ц/га. Соя обмолочена на площади 43 тыс. га, или 3% к прогнозу, и собрано 96 тыс. тонн зерна при средней урожайности 22,6 ц/га.

Наибольший вал зерна намолотили хлеборобы в Одесской и Запорожской – 3,1 млн тонн, Харьковской – 2,9 млн тонн, Днепропетровской – 2,7 млн тонн, Николаевской – 2,6 млн тонн областях.

Наряду с уборкой урожая проводится посев озимого рапса, которого засеяно 740 тыс. га, или 69% к прогнозу.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в текущем году урожай зарновых в Украине на уровне 71,1 млн тонн, против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн.

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