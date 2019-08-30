Россия компенсировала Беларуси основные убытки от поставок грязной нефти

Об этом глава госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил в интервью БЕЛТА, передает БизнесЦензор.

"Можно сказать, что с завершением очистки нефтепровода от загрязненной хлорорганикой нефти существенные потери Беларуси – стоимость 1,2 млн тонн загрязненной нефти – компенсированы. Также для частичной компенсации потерь организаций трубопроводного транспорта из-за ситуации с поставкой некачественной нефти с 1 сентября внепланово повышены тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси на 3,7%", – сказал Рыбаков.

По словам главы белорусского концерна, остается открытым вопрос по возмещению потерь от переработки загрязненной нефти на Мозырском НПЗ.

"Мы находимся в постоянном диалоге с российской стороной о путях его решения", – отметил глава "Белнефтехима".

Рыбаков добавил, что сейчас транзит нефти по территории Беларуси осуществляется в стандартном режиме, ликвидировать отставание по экспорту нефти и выйти на плановые показатели планируется в ноябре.

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Как сообщалось, в августе российская "Транснефть" довела компенсацию "Укртранснафте" за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" до 2,9 млн евро, что позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле-мае. В то же время в компании указывают, что эта сумма неокончательная.

Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании заявляли, что намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В свою очередь российская "Транснефть" заявила о готовности к внесудебному урегулированию вопроса коменсаций последствий инцидента на "Дружбе" в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти.

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