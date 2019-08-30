Агрохолдинг "Авангард" существенно увеличил производство и экспорт украинских яиц

Об этом говорится в пресс-релизе "Авангарда" ("AvangardCo IPL") о финансовых результатах деятельности за первые шесть месяцев 2019 года, передает БизнесЦензор.

Согласно основным финансовым показателям за 1 полугодие, консолидированная выручка агрохолдинга составила $84,8 млн. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 25%. При этом экспортная выручка "Авангарда" выросла на 57% и составила $44,8 млн.

Производство яиц агрохолдингом продолжает оставаться рекордным в Украине и продолжает расти – до 1 777 млн штук, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показало его рост на 44%. Реализация яиц составила 1 585 млн штук, что на 92% больше, чем в прошлом году.

Между тем, как отмечают в компании, ситуация на мировых рынках в текущем году остается неблагоприятной для производителей. О снижении прибыли и росте убытков сообщают многие компании, занимающиеся производством яиц и продуктов из них.

Как сообщила Наталья Василюк, Генеральный директор AvangardCo IPL, мировой и украинский рынок яиц был перенасыщен предложением, что повлекло за собой обвал цены на яйца ниже себестоимости.

"Средняя цена на яйца достигла своего минимума с 2017 года, что негативно отразилось на выручке компании. Снижение цен на зерновые и масленичные культуры, а также горючее и смазочные материалы позволило снизить затраты на единицу продукции, но не смогло компенсировать падение цен на рынке. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, компания продолжила наращивать экспортные продажи. В отчетном периоде мы увеличили валютную выручку на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $44,8 млн благодаря значительному росту экспорта яиц до 785 млн штук. Доход от экспортных продаж достиг целевых 53% в консолидированной выручке компании", – заявила Наталья Василюк.

Компания ожидает, что рыночные условия во втором полугодии 2019 года, в целом, будут оставаться сложными, хотя и прогнозирует сезонный рост цен на яйца.

Во втором полугодии 2019 года, Компания намерена сосредоточиться на трех ключевых направлениях развития: росте продаж, работе над долгосрочными отношениями с иностранными партнерами и сохранении высокого качества продукции.

"Авангард" (AVANGARDCO IPL) является крупнейшим экспортером яиц и сухих яичных продуктов Украины и реализует продукцию в более чем 40 стран мира – в страны ЕС, на Ближний Восток, государства Африки, Азии и СНГ.

По состоянию на конец 2018 года AVANGARDCO IPL занимает 30% промышленного рынка яиц и 66% рынка cухих яичных продуктов Украины. В Украине продукция "Авангарда" известна под торговой маркой "Квочка".

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