Ferrеxpo Жеваго допустила растрату средств благотворительного фонда в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Ferrexpo со ссылкой на выводы независимого комитета по проверке (Independent Review Committee, IRC), изучавшего осуществленные Ferrexpo пожертвования из-за расхождений в банковских выписках, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как утверждают в компании, отчет показал, что речь может идти о присвоении средств третьими лицами, не имеющими отношения ни к руководству компании, ни к ее сотрудникам.

В компании подчеркивают, что работа IRC проводилась в соответствии с полномочиями, утвержденными советом директоров, включавшими судебную экспертизу, проведенную BDO LLP, проверку соответствующей документации, интервью с сотрудниками и директорами Ferrexpo, переписку с БФ Blooming Land и иными третьими лицами, а также консультации юрисконсультов в Великобритании и Украине.

"Несмотря на значительный объем проделанной IRC и его консультантами работы, не удалось объяснить количество несоответствий в годовом отчете за 2018 год в части использования пожертвованных Ferrexpo средств. В результате IRC не смог прийти к заключению относительно окончательного использования всех средств благотворительной организацией, третьей стороной. Поэтому остаются признаки того, что некоторые средства могли быть незаконно присвоены", – констатируется в выводах комитета.

К настоящему времени IRC завершил расследование, совет директоров Ferrexpo рассматривает дальнейшие шаги в этом направлении.

Как сообщалось, в конце апреля международная аудиторская компания Deloitte LLP отказалась от продолжения работы в качестве аудитора британской Ferrexpo plc, контролирующей в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, ЕГОК).

Как отмечал Bloomberg, перед этим компания раскрыла разногласия между аудитором и советом Ferrexpo по поводу роли мажоритарного акционера и генерального директора Константина Жеваго в благотворительной организации Blooming Land.

Ferrexpo заявила, что у ее правления есть "единодушное мнение", что Жеваго не имеет влияния на благотворительность. Это противоречило оценке Deloitte.

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Ранее Ferrexpo несколько раз откладывала публикацию годового отчета за 2018 год в связи с продолжающейся независимой проверки в отношении благотворительных пожертвований компании в пользу Blooming Land. При этом 4 февраля 2019 года был учрежден независимый комитет по проверке (Independent Review Committee – IRC), который изучает осуществленные пожертвования Ferrexpo из-за расхождений, содержащихся в банковских выписках.

В начале февраля текущего года Ferrexpo информировала, что ее аудиторы Deloitte LLP получили копии банковских выписок непосредственно от благотворительного фонда Blooming Land в рамках процесса проверки использования взносов, сделанных Ferrexpo. Blooming Land – это украинская благотворительная организация, которая была создана с основной функцией координации программы КСО группы и предоставляет медицинские и социальные услуги местным, региональным и национальным сообществам по всей Украине. Отмечалось также, что Blooming Land и ее субфонды управляются отдельно.

Согласно результатам первого полугодия 2018 года, Ferrexpo в этот период пожертвовала $9,5 млн для Blooming Land. При этом Ferrexpo не вносила никаких дополнительных пожертвований в Blooming Land с мая 2018 года.

Ferrexpo в 2018 году сократила чистую прибыль на 15% – до $335,22 млн, увеличив выручку на 6,4% – до $1,27 млрд.

Ferrexpo - швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

ПГОК - основной актив котируемой на Лондонской фондовой бирже компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского, 100% Еристовского ГОКов и 99,9% Белановского ГОКов.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.

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