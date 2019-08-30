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30.08.19 16:34

Гончарук пообещал показать программу действий нового Кабмина через месяц (обновлено)

Программа деятельности нового правительства будет представлена через месяц.

Гончарук пообещал показать программу действий нового Кабмина через месяц (обновлено)

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам премьера, программа будет предусматривать набор критериев эффективности работы отдельных министерств, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке.

"Оценка эффективности правительства в целом и эффективности министров – это must…. Если плохой результат, то (министр, – ред.) должен пойти в отставку", – заявил глава Кабмина.

Премьер уточнил, что речь идет не столько о критериях эффективности министерств, сколько политик, за которые они отвечают.

При этом Гончарук допустил, что на начальном этапе внедрение таких критериев может осуществляться в пилотном режиме, так как никогда в Украине такого реального измерения в политике не делали.

"В первый год это могут быть какие-то сигнальные вещи, но в следующем году, весь следующий цикл мы планируем прожить в режиме эффективного государства, где менеджер отвечает за результат от "А" до "Я", – подчеркнул Гончарук.

Премьер добавил, что президент Владимир Зеленский дал новому правительству год, чтобы показать конкретный результат.

"О каком-то жестком дедлайне мы не договаривались, но думаю, что год – это достаточный период времени, чтобы сделать вывод, эффективны мы или нет", – цитирует Гончарука УНИАН.

.Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

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