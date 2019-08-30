Гончарук пообещал показать программу действий нового Кабмина через месяц (обновлено)

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам премьера, программа будет предусматривать набор критериев эффективности работы отдельных министерств, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке.

"Оценка эффективности правительства в целом и эффективности министров – это must…. Если плохой результат, то (министр, – ред.) должен пойти в отставку", – заявил глава Кабмина.

Премьер уточнил, что речь идет не столько о критериях эффективности министерств, сколько политик, за которые они отвечают.

При этом Гончарук допустил, что на начальном этапе внедрение таких критериев может осуществляться в пилотном режиме, так как никогда в Украине такого реального измерения в политике не делали.

"В первый год это могут быть какие-то сигнальные вещи, но в следующем году, весь следующий цикл мы планируем прожить в режиме эффективного государства, где менеджер отвечает за результат от "А" до "Я", – подчеркнул Гончарук.

Премьер добавил, что президент Владимир Зеленский дал новому правительству год, чтобы показать конкретный результат.

"О каком-то жестком дедлайне мы не договаривались, но думаю, что год – это достаточный период времени, чтобы сделать вывод, эффективны мы или нет", – цитирует Гончарука УНИАН.

.Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram