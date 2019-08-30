Единственный мусоросжигательный завод в Украине возобновил работу

Об этом сообщил во время пресс-конференции директор СП "Завод "Энергия" КП "Киевтеплоэнерго" Сергей Крикун, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Впервые за последние годы отремонтировано и модернизировано наиболее устаревшее оборудование, в частности, два котлоагрегата, бункер твердых бытовых отходов, дымовая труба и тому подобное. Пока еще продолжается ремонт третьего из четырех работающих на заводе электрофильтров, что повысит экологичность системы фильтрации", – отметил Крикун.

По его словам, также продолжаются работы по замене тридцатилетнего крана в бункере твердых бытовых отходов. Это позволит улучшить работу завода и увеличить интенсивность приема твердых бытовых отходов.

Глава предприятия добавил, что с начала года на заводе "Энергия" сожгли 130 тыс. тонн мусора, а это более 25% от общего количества отходов в городе Киев, также произведена тепловая энергия для обеспечения горячей водой и отоплением более 250 жилых домов.

Завод "Энергия" – единственный в Украине мусоросжигательный завод, который работает.

Согласно стратегии развития коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", завод планируют оснастить системой химической очистки, что позволит в 5 раз снизить выбросы загрязняющих веществ.

Также на предприятии намерены установить когенерационную установку для производства электроэнергии, что даст возможность экономить на закупке электроэнергии.

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