"Лукойл" возобновил поставки российского топлива в Украину, – СМИ

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на источники, близкие к получателям этого топлива в Украине, передает БизнесЦензор.

По данным собеседников издания, согласованный на сентябрь график по дизтопливу составляет 50 тыс. тонн, что более чем в два раза превышает объем, который Волгоградский НПЗ "Лукойла" в среднем ежемесячно отгружал в Украину в 2018-2019 годах. (около 20 тыс. тонн).

Максимальный объем поставок "лукойловского" дизтоплива в адрес "Укрэнерджи", которая выступает импортером этого ресурса, был зафиксирован в мае 2019 года в объеме 32 тыс. тонн.

В части сжиженного газа согласованный объем составляет 20 тыс. тонн. Для сравнения: в июле "Лукойл" поставил в Украину 17 тыс. тонн газа. С момента начала поставкой в адрес "Укрэнеджи" в октябре 2018 года, месячный объем импорта не превышал 17 тыс. тонн.

Как отмечает издание, информации о согласованном графике поставок дизтоплива и автогаза на сентябрь для "Роснефти" на данный момент нет, однако источники не проявляют озабоченности по этому поводу.

Напомним, на август "Лукойл" не получил согласование российского Минэкономразвития на поставки топлива в Украину. В текущем месяца прямые поставки дизтоплива из России осуществляла только компания "Евростандарт", получив по итогу месяца около 6 тыс. тонн от компании "Орскнефтеоргсинтез".

С 1 августа также приостановились поставки дизтоплива компании "Роснефть" по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс" из-за введения Украиной пошлин на него в размере 3,75%. Дизтопливо "Роснефти" в августе поступало в Украину по смешанной логистической схеме: по трубопроводу до Гомеля (Беларусь) с дальнейшей перевалкой в ж/д-цистерны. За 26 дней августа объем поставок по такой схеме составил 52 тыс. тонн.

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