S&P снизило рейтинги Аргентины до дефолтного уровня

Как сообщается в релизе агентства, такие действия соответствуют критериям дефолта, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Вместе с тем долгосрочный рейтинг Аргентины снижен с уровня B- до ССС-, поскольку власти страны направили в конгресс предложение о пересмотре оставшегося долга.

В S&P также отметили, что, поскольку новые правила по краткосрочным кредитам уже вступили в силу, 30 августа агентство повысит краткосрочный рейтинг Аргентины до уровня C, а долгосрочный – до ССС.

В середине августа кандидат от оппозиции Альберто Фернандес победил на праймериз действующего главу государства, Маурисио Макри. На следующий день курс песо рухнул к доллару на 33%, а аргентинский биржевой индекс S&P Merval упал на 48% в долларовом выражении.

После падения курса песо глава Минфина Аргентины Николас Духовны подал в отставку. Свое решение он объяснил уверенностью в том, что правительству Макри необходимо "значительное обновление".

В среду, 28 августа, новый министр финансов Эрнан Лакунса объявил о решении начать переговоры о перепрофилировании долга с Международным валютным фондом.

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