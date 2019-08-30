"Укртрансгаз" провел учения на случай прекращения транзита газа

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.

"С большой вероятностью осенне-зимний период 2019/2020 может значительно осложниться прерыванием транзита со стороны "Газпрома". Моделирование и расчет оптимальных режимов режимов работы ГТС, а также практическая отработка регламентных действий диспетчерской и технических служб компании является важной составляющей подготовки", – отмечается в сообщении.

В ходе учений специалисты двух компаний рассмотрели несколько вероятных сценариев развития событий относительно прекращения транзита. По каждому из них компания разработала и предложила планы необходимых мероприятий, которые смогут гарантировать Украине успешное прохождение отопительного сезона.

"Предложенные решения были апробированы на различных моделях, они учитывают требования законодательства и международные обязательства украинской стороны. ГТС Украины готова к стабильной работе при реализации "Газпромом" сценария "нулевого транзита", – подчеркивается в сообщении.

В компании также сообщили, что с целью наращивания запаса надежности системы компания продолжает выполнять регламентные профилактические и ремонтные работы на объектах. В том числе меняет изоляцию на магистральных газопроводах, модернизирует компрессорные и газоизмерительные станции, работает над созданием новых импортных мощностей и обеспечивает процесс закачки природного газа в ПХГ.

"Укртрансгаз" уточняет, что комплексы работ по технической подготовке ГТС планируется завершить до 15 октября – формального начала отопительного сезона.

Как сообщалось, ранее в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/20 годов "Укртрансгаз" завершил модернизацию пяти компрессорных станций для работы в реверсном режиме.

Ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что НАК ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения Россией транзита с 1 января 2020 года.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд кубометров газа, что на 3-4 млрд кубометров больше практики последних лет. Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны России по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

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