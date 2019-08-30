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30.08.19 15:16

Минрегион разрешил строить кафе и магазины в многоэтажках на любых этажах

Новыми государственными строительными нормами в отношении жилых домов предусмотрена возможность размещать встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения: магазины, кафе, салоны красоты, отделения банков и тому подобное на любых этажах жилых домов. Ранее это разрешалось делать только до третьего этажа включительно.

Минрегион разрешил строить кафе и магазины в многоэтажках на любых этажах

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Норма распространяется исключительно на новое строительство жилых домов. Кроме этого, обязательным требованием размещения такого встроенного заведения является выделение его в отдельный противопожарный отсек.

"Расширяем возможности для реализации современных и интересных проектов жилищного строительства. Новыми нормами ГСН разрешено размещать встроенные в новые жилые дома магазины, кафе и другие общественные заведения на любых этажах. Конечно, при условии соблюдения необходимых противопожарных и других технических требований. Чтобы это было в первую очередь безопасно и комфортно для каждого – с одной стороны не мешало соседям, а с другой – создавало дополнительные удобства для жителей. Ведь теперь самые необходимые заведения будут совсем рядом", – сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Исключение составляют объекты, которые негативно влияют на человека по уровню шума, вибраций, электромагнитных излучений и радиации. Например, кафе с круглосуточным режимом работы, повышенным уровнем шума и тому подобное.

Также нормами ГСН запрещено размещать в жилых домах:

Парцхаладзе также напомнил, что с 1 октября 2018 года в действие вступили изменения в ГСН "Жилые дома", которые позволили размещать в жилых домах заведения общественного питания вместимостью до 250 мест (ранее было до 50 мест) при условии наличия отдельной от дома территории и соблюдения необходимых противопожарных и других требований.

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