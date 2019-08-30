Новый премьер рассказал о планах увеличить расходы на строительство дорог в 2 раза

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас на следующий год готовится стратегия по дорогам. Мы ожидаем, что каждый год мы будем значительно увеличивать финансирование на строительство дорог. Дополнительные средства мы планируем получить благодаря наведению порядка с уплатой акцизов – нужно убрать "тень" из рынка горюче-смазочных материалов... У нас очень много заправок, с которых бюджет ничего не получает. Эти деньги будут в Дорожном фонде", – сказал Гончарук.

По словам премьера, он хотел бы в два раза увеличить запланированный прошлым правительством объем финансирования дорожных работ на 2020 год (75 млрд грн, – ред.).

"Я хотел бы в два раза больше (бюджет Дорожного фонда на 2020 год, который предлагало прошлое правительство, – ред.), но про реальные цифры поговорим тогда, когда будет программа. Она должна быть через месяц", – отметил глава Кабмина.

Гончарук добавил, что Украина также выбирает очень мало средств, которые могут быть ей предложены международными финансовыми организациями.

"Нам нужно научиться эффективней работать с нашими международными финансовыми организациями, потому что мы, по разным оценкам, выбираем очень незначительное количество средств, которое мы могли бы выбирать. У нас есть дешевый ресурс, просто нужно научиться с ним работать", – сказал премьер-министр.

Как сообщалось, Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") разрабатывает пятилетнюю программу ремонтов 24 тыс. км автомагистралей международного, национального и регионального значения общей стоимостью 500 млрд грн.

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