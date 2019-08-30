Вопрос разделения "Нафтогаза" нужно решить в ближайшие недели, – Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Анбандлинг "Нафтогаза", безусловно, нужен. Мы его обязательно сделаем. Модель дискутируется. Мы нашли интересное решение, которое предварительно согласовали с нашими партнерами. Вопрос должен быть решен в ближайшие недели. То есть вопрос модели анбандлинга, его конкретных сроков и так далее должен быть решен в ближайшие недели", – сказал Гончарук.

Премьер также сообщил, что правительство намерено добиться заключения нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать", – сказал глава Кабмина.

По словам премьера, правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны.

"Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах. Поэтому я сейчас не хочу комментировать это публично", – отметил Гончарук.

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Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года.

"Нафтогаз" планирует провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), которая, как заявляют в компании, обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. При этом правительство Гройсмана настаивало на модели OU (Ownership unbundling).

Весной 2019 года НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС.

В рабочую группу входят GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).

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