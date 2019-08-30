Нацкомиссия снизила тариф "Укрэнерго" в три раза с 1 сентября

Соответствующее постановление №1781 было принято на заседании НКРЭКУ 30 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"НКРЭКУ доводит до сведения электропоставщиков об обязательности учета принятого уровня тарифа на услуги по передаче электрической энергии при формировании цены на электрическую энергию и осуществлении расчетов за потребленную электрическую энергию с потребителями с сентября 2019 года", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, Кабмин 21 утвердил изменения в механизм публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, обязав государственный "Энергоатом" продавать по регулируемой цене до 90% своей электроэнергии, и повысив эту долю для "Укргидроэнерго" с 20% до 35%.

Как отмечал представитель президента в правительстве Андрей Герус, это позволит НКРЭКУ снизить тариф для "Укрэнерго" с 32 коп. до 11 коп. (за кВт-ч) с 1 сентября.

Напомним, тарифы "Укрэнерго" с 1 июля увеличились за счет включения в их структуры затрат, которые ранее лежали на ГП "Энергорынок". В частности, в тариф на передачу НКРЭКУ заложила затраты на покупку технологических потерь электроэнергии в магистральных сетях, а также средства на возмещение ГП "Гарантированный покупатель" расходов на оплату электроэнергии из ВИЭ по "зеленому" тарифу.

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Перед запуском рынка электроэнергии с 1 июля Кабинет министров увеличил обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать не более 75% производимой электроэнергии "Гарантированному покупателю" и не более 15% (всего – не более 90%) – операторам системы распределения (ОСР), оператору системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго"). Для "Укргидроэнерго" объемы обязательной продажи составляли соответственно не более 20% и не более 15% (всего не более 35%).

12 июля НКРЭКУ уменьшила тариф "Укрэнерго" на передачу на 10% (с 347,43 грн за МВт-ч до 312,14 грн за МВт-ч) в связи с сокращением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь.

Напомним, Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

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