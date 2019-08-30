"Межигорье" решили забрать у фирмы окружения Мураева, – АРМА

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

О расторжении контракта от 7 августа с ООО "Скомпани" говорится в письме АРМА к управляющему, которое есть в распоряжении издания.

Свое решение в Агентстве аргументировали тем, что "Скомпани" нарушила ряд обязательных условий в договоре, которые должна была выполнить после его подписания. В частности, новый управляющий не застраховался от возможных проблем в случае невыполнения условий в договоре - в течение 10 дней "Скомпани" должна была заключить договор со страховой компанией на определенную сумму, которая компенсировала связанные с этим убытки.

В АРМА также недовольны тем, что "Скомпани" не открыла отдельный счет для осуществления расчетов, связанных с управлением "Межигорьем".

Кроме того, отмечается в письме АРМА, компания не подала сведений о принятии "Межигорья" и не отчиталась о выполненных за месяц в резиденции работах, как того требует договор.

"Скомпани" также не рассчиталась за оценку корпоративных прав ООО "Танталит" (связанной с Януковичем компании, которой принадлежит имущество "Межигорье").

29 мая 2019 компания "Скомпани" победила в конкурсе на право управления "Межигорьем".

Директором компании является Алексей Вороненко - до недавнего времени помощник депутата Евгения Мураева - бывшего регионала, впоследствии члена партии "Оппозиционный блок" и владельца телеканала "Наш".