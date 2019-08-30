Гончарук анонсировал масштабную налоговую реформу

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша налоговая система спроектирована так, что добросовестный налогоплательщик проигрывает. Если ты честно платишь налоги, на целом наборе рынков ты просто вынужден оптимизировать. Это очень неправильно. Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной, потому что нельзя изменять налоговую систему во втором полугодии", – сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, налоговая реформа должна вступить в силу с 1 января 2021 года.

"А этой осенью наше главное задание – навести порядок с администрированием налогов. У нас для этого есть господин Верланов, он очень порядочный человек. Я очень на него рассчитываю", – сказал Гончарук.

Отвечая на вопрос о потенциальных изменениях налогообложения для физических лиц-предпринимателей, премьер отметил: "Я считаю, что систему нужно исправлять, но начинать это делать не с "маленьких" это точно".

По мнению Гончарука, основная проблема упрощенной системы в том, что ее используют для "отмывания контрабанды".

"Мне сейчас сложно говорить о том, как будет выглядеть модель, которую мы предложим. Но мы будем исходить из того, что упрощенцами должна быть вся страна. То есть налогообложение должно быть настолько простым, чтобы оно не было сложным ни для кого", – подчеркнул глава Кабмина.

Как сообщалось, ранее глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что команда президента Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов с изменениями в Налоговый кодекс, которые направлены на решение для бизнеса ряд технических проблем, в том числе – сложностей с оформлением лицензий на хранение спирта и топлива.

"Над пропорциональностью мы, собственно, сейчас и работаем. Мы готовим пакет законов для решения на законодательном уровне: это и самоштарфы по незарегистрированным налоговым накладным при реализации на неплательщика НДС, и некоторые вопросы администрирования налогов, и BEPS, и единый счет для уплаты налогов по аналогии, как мы это сделали на таможне", – добавил глава ГНС.

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