БизнесЦензор

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30.08.19 14:00

"Укроборонпром" завершил переход на электронный документооборот

В госконцерне "Укроборонпром" на всех этапах делопроизводства введен электронный документооборот, который интегрирован в систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти.

"Укроборонпром" завершил переход на электронный документооборот

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Концерн стал первой государственной структурой в оборонной сфере и в целом одним из первых государственных институтов в Украине, где отказались от бумажного делопроизводства", - говорится в сообщении.

Система электронного документооборота создан на базе программного обеспечения ИТ-Enterprise. Ее авторы разработали smarttender.biz и были пионерами среди участников системы электронных торгов ProZorro.

Также с 2019 года на предприятиях Концерна начали пользоваться электронной системой "Prozorro.Sale" для проведения открытых электронных тендеров по реализации имущества.

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