В здании Национальной телерадиокомпании проходят обыски

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает БизнесЦензор.

"Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ПАО "НОТУ", а именно злоупотребления служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц", – сказано в сообщении.

В ГБР также утверждают, что обыски не препятствуют работе телерадиокомпании.

В свою очередь глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что не знает, с каким именно расследованием связаны следственные действия.

"Забрали какие-то старые копии каких-то старых рабочих документов, а также материалы конференции Совета Европы по стратегическому развитию Общественного. Дела вроде хозяйственные, но столь широкий перечень, что трудно понять, о чем идет речь. Например, земельный участок под Карандашом, который занесен нами в уставный капитал ПАО "НОТУ", а рядом – закупки техники в 17-м году", – написал Аласания на своей странице в сети Facebook.

Глава НОТУ добавил, что документы изымаются также и на самом НОТУ, запрос также касается Казначейства, всего движения финансов компании.

"Я уже не говорю, что подследственность ГБР – это государственные компании, а мы таковой не являемся. Есть мысли о политических корнях, связанных со свободой слова? И не связано ли это с иском господина Богдана программе "Схемы" и к НОТУ? Не знаю", – отметил Аласания.

Напомним, ранее глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") и Национальной общественной телерадиокомпании Украины .

Как заявили в Офисе президента, Богдан хочет, чтобы журналисты опровергли якобы недостоверную информацию о том, что в 2018-2019 годах он пересекал воздушную границу Беларуси 11 раз, а начиная с 2014 года 6 раз пересекал российскую границу и в аэропорту "Внуково" зафиксировано три его взлета и вылета.

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