БизнесЦензор

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30.08.19 13:24

ДТЭК Ахметова уменьшил добычу угля и газа

Группа компаний ДТЭК Рината Ахметова в первом полугодии 2019 году уменьшила добычу угля и газа по сравнению с первым полугодием 2018 года.

ДТЭК Ахметова уменьшил добычу угля и газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"В первом полугодии 2019 года Группа ДТЭК добыла 12,6 млн тонн угля (-2,5% к первому полугодию 2018 года) и 817,4 млн кубометров природного газа (-0,1%)", - говорится в сообщении.

В Объединенную энергосистему Украины ДТЭК было отпущено 16,4 млрд кВт/ч (-7,9%) электроэнергии. Клиентам были оказаны услуги по распределению 20,4 млрд кВт/ч (-7,8%) электроэнергии. Объем поставок электроэнергии на внутреннем рынке для конечных потребителей составил 19,3 млрд кВт/ч.

"В этом году мы планируем перевести на отечественный уголь энергоблок №1 ДТЭК Криворожская ТЭС и построить 740 МВт зеленых мощностей", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Основные производственные показатели Группы ДТЭК

Показатели

ед. изм.

6 мес. 2019

6 мес. 2018

Изменение, (+/-)

Изменение, (%)

Добыча угля

тыс. тонн

12 571,0

12 889,4

-318,4

-2,5

в том числе:

-марка Г, ДГ (Украина)

тыс. тонн

11 324,9

11 426,3

-101,4

-0,9

-марка А (ШУ Обуховская)*

тыс. тонн

1 246,1

1 463,1

-217,0

-14,8

Выпуск концентрата

тыс. тонн

5 484,7

5 805,7

-321,0

-5,5

в том числе:

-сторонние ЦОФ (Украина)

тыс. тонн

72,2

486,5

-414,3

-85,2

-ШУ Обуховская*

тыс. тонн

847,3

907,8

-60,5

-6,7

Генерация (отпуск) электроэнергии

млн кВт•ч

16 384,8

17 792,6

-1 407,8

-7,9

в том числе:

-ТЕС и ТЭЦ

млн кВт•ч

15 830,9

17 454,9

-1 624,0

-9,3

-ВЭС и СЭС

млн кВт•ч

553,9

337,1

+216,8

+64,3

Распределение электроэнергии

млн кВт•ч

20 393,6

22 123,4

-1 729,8

-7,8

Поставка электроэнергии на внутренний рынок**

млн кВт•ч

19 330,5

22 123,4

-2 792,9

-12,6

Поставка электроэнергии на внешние рынки

млн кВт•ч

2 977,3

3 005,3

-28,0

-0,9

Импорт угля

тыс. тонн

991,3

1 492,7

-501,4

-33,6

Экспорт угля***

тыс. тонн

219,1

206,2

+12,9

+6,3

Трейдинг природного газа

млн куб. м

967,7

944,0

+23,7

+2,5

Добыча природного газа

млн куб. м

817,4

818,2

-0,8

-0,1

Добыча конденсата

тыс. тонн

30,4

25,2

+5,2

+20,6

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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