ДТЭК Ахметова уменьшил добычу угля и газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.
"В первом полугодии 2019 года Группа ДТЭК добыла 12,6 млн тонн угля (-2,5% к первому полугодию 2018 года) и 817,4 млн кубометров природного газа (-0,1%)", - говорится в сообщении.
В Объединенную энергосистему Украины ДТЭК было отпущено 16,4 млрд кВт/ч (-7,9%) электроэнергии. Клиентам были оказаны услуги по распределению 20,4 млрд кВт/ч (-7,8%) электроэнергии. Объем поставок электроэнергии на внутреннем рынке для конечных потребителей составил 19,3 млрд кВт/ч.
"В этом году мы планируем перевести на отечественный уголь энергоблок №1 ДТЭК Криворожская ТЭС и построить 740 МВт зеленых мощностей", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Основные производственные показатели Группы ДТЭК
|
Показатели
|
ед. изм.
|
6 мес. 2019
|
6 мес. 2018
|
Изменение, (+/-)
|
Изменение, (%)
|
Добыча угля
|
тыс. тонн
|
12 571,0
|
12 889,4
|
-318,4
|
-2,5
|
в том числе:
|
-марка Г, ДГ (Украина)
|
тыс. тонн
|
11 324,9
|
11 426,3
|
-101,4
|
-0,9
|
-марка А (ШУ Обуховская)*
|
тыс. тонн
|
1 246,1
|
1 463,1
|
-217,0
|
-14,8
|
Выпуск концентрата
|
тыс. тонн
|
5 484,7
|
5 805,7
|
-321,0
|
-5,5
|
в том числе:
|
-сторонние ЦОФ (Украина)
|
тыс. тонн
|
72,2
|
486,5
|
-414,3
|
-85,2
|
-ШУ Обуховская*
|
тыс. тонн
|
847,3
|
907,8
|
-60,5
|
-6,7
|
Генерация (отпуск) электроэнергии
|
млн кВт•ч
|
16 384,8
|
17 792,6
|
-1 407,8
|
-7,9
|
в том числе:
|
-ТЕС и ТЭЦ
|
млн кВт•ч
|
15 830,9
|
17 454,9
|
-1 624,0
|
-9,3
|
-ВЭС и СЭС
|
млн кВт•ч
|
553,9
|
337,1
|
+216,8
|
+64,3
|
Распределение электроэнергии
|
млн кВт•ч
|
20 393,6
|
22 123,4
|
-1 729,8
|
-7,8
|
Поставка электроэнергии на внутренний рынок**
|
млн кВт•ч
|
19 330,5
|
22 123,4
|
-2 792,9
|
-12,6
|
Поставка электроэнергии на внешние рынки
|
млн кВт•ч
|
2 977,3
|
3 005,3
|
-28,0
|
-0,9
|
Импорт угля
|
тыс. тонн
|
991,3
|
1 492,7
|
-501,4
|
-33,6
|
Экспорт угля***
|
тыс. тонн
|
219,1
|
206,2
|
+12,9
|
+6,3
|
Трейдинг природного газа
|
млн куб. м
|
967,7
|
944,0
|
+23,7
|
+2,5
|
Добыча природного газа
|
млн куб. м
|
817,4
|
818,2
|
-0,8
|
-0,1
|
Добыча конденсата
|
тыс. тонн
|
30,4
|
25,2
|
+5,2
|
+20,6
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.