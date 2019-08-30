ДТЭК Ахметова уменьшил добычу угля и газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"В первом полугодии 2019 года Группа ДТЭК добыла 12,6 млн тонн угля (-2,5% к первому полугодию 2018 года) и 817,4 млн кубометров природного газа (-0,1%)", - говорится в сообщении.

В Объединенную энергосистему Украины ДТЭК было отпущено 16,4 млрд кВт/ч (-7,9%) электроэнергии. Клиентам были оказаны услуги по распределению 20,4 млрд кВт/ч (-7,8%) электроэнергии. Объем поставок электроэнергии на внутреннем рынке для конечных потребителей составил 19,3 млрд кВт/ч.

"В этом году мы планируем перевести на отечественный уголь энергоблок №1 ДТЭК Криворожская ТЭС и построить 740 МВт зеленых мощностей", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Основные производственные показатели Группы ДТЭК

Показатели ед. изм. 6 мес. 2019 6 мес. 2018 Изменение, (+/-) Изменение, (%) Добыча угля тыс. тонн 12 571,0 12 889,4 -318,4 -2,5 в том числе: -марка Г, ДГ (Украина) тыс. тонн 11 324,9 11 426,3 -101,4 -0,9 -марка А (ШУ Обуховская)* тыс. тонн 1 246,1 1 463,1 -217,0 -14,8 Выпуск концентрата тыс. тонн 5 484,7 5 805,7 -321,0 -5,5 в том числе: -сторонние ЦОФ (Украина) тыс. тонн 72,2 486,5 -414,3 -85,2 -ШУ Обуховская* тыс. тонн 847,3 907,8 -60,5 -6,7 Генерация (отпуск) электроэнергии млн кВт•ч 16 384,8 17 792,6 -1 407,8 -7,9 в том числе: -ТЕС и ТЭЦ млн кВт•ч 15 830,9 17 454,9 -1 624,0 -9,3 -ВЭС и СЭС млн кВт•ч 553,9 337,1 +216,8 +64,3 Распределение электроэнергии млн кВт•ч 20 393,6 22 123,4 -1 729,8 -7,8 Поставка электроэнергии на внутренний рынок** млн кВт•ч 19 330,5 22 123,4 -2 792,9 -12,6 Поставка электроэнергии на внешние рынки млн кВт•ч 2 977,3 3 005,3 -28,0 -0,9 Импорт угля тыс. тонн 991,3 1 492,7 -501,4 -33,6 Экспорт угля*** тыс. тонн 219,1 206,2 +12,9 +6,3 Трейдинг природного газа млн куб. м 967,7 944,0 +23,7 +2,5 Добыча природного газа млн куб. м 817,4 818,2 -0,8 -0,1 Добыча конденсата тыс. тонн 30,4 25,2 +5,2 +20,6

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.