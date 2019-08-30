В Запорожской области можно купить газ на зиму по летней цене

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Запорожгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Цена на газ для такого запаса зафиксирована на летнем уровне – 5 995,53 грн за 1000 куб. м. Акция "Твоя энергонезависимость" стартует накануне Дня Независимости – 23 августа и продлиться всего месяц.

"Максимальный объем закупки газа при этом ограничен: 25 тыс куб. м на одно домохозяйство. Гарантом сохранности запасов газа и стабильной цены на него является НАК "Нафтогаз Украины". Оформить покупку можно с помощью Личного кабинета на 104.ua или в любом Центре обслуживания клиентов "Запорожгаз Сбыта", - говорится в сообщении.

В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период.

Сейчас цены на газ для населения находятся на минимальном уровне с начала года. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут вслед за увеличением спроса на топливо.

Запас газа можно приобрести по летней цене – 5 995,53 грн за 1000 куб.м. В указанной цене не учтены услуги за доставку газа, которые меняются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" будут указаны в ежемесячном счете за использованный газ.

"Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель. Оформить и оплатить покупку можно будет онлайн - в Личном кабинете на 104.ua или в ЦОК: достаточно иметь при себе паспорт, актуальные показания счетчика газа, и внести 100% оплату за купленный запас газа. Для того, чтобы легче определится с необходимым резервом газа на зиму, наши специалисты предоставят своим клиентам информацию об их объемах потребления газа в прошедшие отопительные периоды или же клиенты смогут самостоятельно рассчитать нужные ему объемы на отопительный период онлайн в Личном кабинете с помощью специально созданного калькулятора"- говорит директор "Запорожгаз Сбыта" Владислав Витютин.

Использовать газ, купленный в рамках акции "Твоя енергонезависимость", можно будет с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" поставляет участникам акции газ из резервных объемов, по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен, и продавец не сможет повлиять на ее размер.

Если купленный резерв газа будет израсходован до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, действующей на то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, могут воспользоваться остатком средств. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции.