БизнесЦензор

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30.08.19 12:38

Вступили в силу новые нормы о постройке на станциях метрополитена туалетов

1 сентября вступают в действие новые государственные строительные нормы, которые предусматривают обязательное устройства туалетов для пассажиров в станциях метро при их новом строительстве или реконструкции.

метро

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития сообщает БизнесЦензор.

"Так, во время нового строительства или реконструкции санузел обязательно предусматривается в пределах вестибюля станции, то есть на входе/выходе к ним. Они также должны быть доступны для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп", - отметил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Кроме того, он добавил, что в сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли.

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