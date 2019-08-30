"Нафтогаз" призвал спасти отопительный сезон в Кривом Роге

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"НАК "Нафтогаз Украины" обращает внимание на критическую ситуацию, сложившуюся с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог – АО "Криворожская теплоцентраль", - сообщает компания.

По данным "Нафтогаза", "Криворожская теплоцентраль" перед началом отопительного сезона задолжала 1,76 млрд грн.

"Согласно законодательству, для возобновления газоснабжения перед началом отопительного сезона теплопроизводитель должен уплатить Нафтогазу не менее 1,170 млрд грн", - заявляет "Нафтогаз".

"Нафтогаз" предлагает криворожским властям и Фонду государственного имущества, осуществляющему управление АО "Криворожская теплоцентраль", предпринять срочные меры для погашения задолженности и обеспечения своевременного начала отопительного сезона в городе.