Суд отказался отменить штраф АМКУ для "Укрспирта"

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

"29 августа 2019 года Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении исковых требований ГП "Укрспирт" о признании недействительным решения Комитета от 20.12.2018 №748-р "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа", - сообщает АМКУ.

Указанным решением было признано, что с начала 2017 года до середины 2018 года доля ГП "Укрспирт" на общегосударственном рынке оптовой реализации этилового ректификованного спирта составляла 100%.

В АМКУ отмечают, что в течение указанного периода Укрспирт без объективно оправданных причин устанавливал цены на этиловый ректификованный спирт на разном уровне, без привязки к объемам закупок или других обоснованных критериев, то есть в дискриминационный способ. В частности, предприятию вменяют: установление цен на безсистемной основе; бессистемное и непрозрачное установление условий предоставления скидок; безосновательные отмены отдельных условий предоставления скидок для отдельных покупателей; снижение и установку цен в разных размерах и в разные периоды.

Указанные действия ГП "Укрспирт" Антимонопольный комитет признал злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением на рынке в виде совершения действий, которые могут привести к ограничению конкуренции и ущемлению интересов других субъектов (покупателей), которые были бы невозможными при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

За указанные нарушения на ГП "Укрспирт" был наложен штраф в размере 33 млн грн, предприятие, согласно решению АМКУ №748-р, должно было в течение двух месяцев устранить причины возникновения и прекратить нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и ежемесячно в течение года отчитываться о его применении.