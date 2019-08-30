ГРБ проводит обыски в Национальной общественной телерадиокомпании

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении СБУ действительно проводит санкционированные обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", - сообщила Иванова.

Она отметила, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц НОТУ, а именно злоупотребления служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

"Обыски никоим образом не препятствуют работе общественного вещателя и проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В свою очередь пресс-служба " UA "Суспильне" сообщила, что обыски, в частности, проходили в помещении председателя правления НОТУ Зураба Аласании.

"Около семи утра с обыском пришли и в помещение председателя правления UA "Суспильне" Зураба Аласании, и в дома нескольких других работников вещателя. Сейчас нам неизвестны основания для таких следственных действий", - говорится в сообщении.