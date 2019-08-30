Крупнейший производитель яиц "Овостар" сократил чистую прибыль в 2,8 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету "Овостара", обнародованному на Варшавской фондовой бирже в пятницу, его выручка за указанный период сократилась на 15% - до $54 млн, валовая прибыль - в 2,3 раза, до $7,6 млн, операционная – в 2,9 раза, до $4,2 млн.

Яичный сегмент сгенерировал $38,5 млн от общей выручки, сегмент яичных продуктов - $15,5 млн.

EBITDA группы компаний в январе-июне 2019 года сократилась в 2,3 раза - до $5,9 млн.

По состоянию на 30 июня 2019 года совокупная стоимость активов "Овостара" выросла на 5% и составила $156,3 млн.

Совокупный долг агропромышленной группы за первое полугодие 2019 года сократился на 11% - до $10,2 млн.

В отчетном периоде компания завершила 3-й этап инвестиционной программы в Ставище (Киевской обл.) и приступила к заключительному этапу, который предусматривает строительство четырех птичников. На отчетную дату ведется строительство одного из 4 птичников.

По данным компании, "Овостар" в первом полугодии 2019 года получила от государства по программе поддержки животноводства 25% возмещения стоимости строительства птичников в сумме $2,9 млн.

В группе указали, что сумма убытка от двух пожаров произошедших на птичниках в Василькове 4 июня и 7 августа, на отчетную дату оценивается в $0,4 млн. Причина обоих инцидентов до сих пор не выяснена. Полная сумма убытков будет названа после завершения расследования и страховой экспертизы.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Б.Беликовым и председателем совета директоров В. Вересенко.

По итогам 2018 года "Овостар" сократил чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом - до $17,5 млн. Выручка в прошлом году возросла на 27% - до $125 млн.

В 2018 году "Овостар" нарастил продажи яиц на 15,6% - до 1,381 млрд шт., производство яиц за прошлый год сократил на 2% - до 1,625 млрд яиц.