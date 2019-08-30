БизнесЦензор

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30.08.19 10:06

Новый министр инфраструктуры может разделить "Укрзализныцю" на 3 компании, – СМИ

Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий выступает за создание трех различных операторов в железнодорожной отрасли Украины.

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Об этом со ссылкой на ЦТС сообщает БизнесЦензор.

"В ж/д отрасли выступает за создание трех различных операторов - инфраструктуры, грузовых и пассажирских перевозок, а также - за концессию вокзалов и допуск на магистральные пути частной локомотивной тяги. По поводу последнего, считает, что необходим специальный закон, поскольку пилотный проект не сможет работать ввиду монопольного положения "Укрзализныци", - сообщает издание.

По данным издания, полную приватизацию "Укрзализныци" Криклий считает в данный момент "безрассудной". Но поддерживает частичную приватизацию "Укрпошты". Считает, что определенный процент акций этого предприятия может быть продан крупным игрокам, в идеале - мирового уровня.

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