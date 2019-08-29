Рада назначила руководителей парламентских комитетов

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего проекта постановления №1003 проголосовали 318 депутатов.

Верховная Рада также 299 голосами поддержала постановление №1077, утвердив руководство и персональный состав комитетов.

Народные депутаты 318 голосами приняли Постановление "О перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" (№1003).

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В частности, главами комитетов назначены:

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики возглавил Николай Сольский ("Слуга народа"), первым заместителем стал – Олег Мейдич ("Батькивщина"); Комитет по вопросам антикоррупционной политики: глава – Анастасия Красносельская ("Слуга народа"), первый заместитель – Ярослав Юрчишин ("Голос"); Комитет по вопросам бюджета: глава – Юрий Аристов ("Слуга народа"), первый заместитель – Иван Крулько ("Батькивщина"); Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики: глава – Александр Ткаченко ("Слуга народа"), первый заместитель – Ирина Констанкевич (внефракционная); Комитет по вопросам экологической политики и природопользования: председатель – Олег Бондаренко ("Слуга народа"), первый заместитель – Степан Ивахив (внефракционный); Комитет по вопросам экономического развития: глава – Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), первый заместитель – Сергей Тарута ("Батькивщина"); Комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам: председатель – Андрей Герус ("Слуга народа"), первый заместитель – Алексей Кучеренко ("Батькивщина"); Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования: глава – Михаил Радуцкий ("Слуга народа"), первый заместитель – Валерий Дубиль ("Батькивщина"); Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества: председатель – Богдан Яременко ("Слуга народа"), первый заместитель – Григорий Немыря ("Батькивщина"); Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом: глава – Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская Солидарность"), первый заместитель – Вадим Галайчук ("Слуга народа"); Комитет по вопросам молодежи и спорта: председатель – Андрей Кожемякин ("Батькивщина"), первый заместитель – Жан Беленюк ("Слуга народа"); Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки: председатель – Александр Завитневич ("Слуга народа"), первый заместитель – Михаил Забродский ("Европейская Солидарность"); Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства: глава – Андрей Клочко ("Слуга народа"), первый заместитель – Роман Лозинский ("Голос"); Комитет по вопросам образования, науки и инноваций: глава – Сергей Бабак ("Слуга народа"), первый заместитель – Александр Лукашев ("Оппозиционная платформа - За жизнь"); Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений: глава – Дмитрий Лубинец (внефракционный), первый заместитель – Максим Ткаченко ("Слуга народа"); Комитет по вопросам правовой политики: глава – Ирина Венедиктова ("Слуга народа"), первый заместитель – Василий Нимченко ("Оппозиционная платформа – За жизнь"); Комитет по вопросам правоохранительной деятельности: глава – Денис Монастырский ("Слуга народа"), первый заместитель – Андрей Осадчук ("Голос"); Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады: глава – Сергей Кальченко ("Слуга народа"), первый заместитель – Андрей Пузийчук ("Батькивщина"); Комитет по вопросам свободы слова: председатель – Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа – За жизнь"). Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов: глава – Галина Третьякова ("Слуга народа"), первый заместитель – Михаил Цымбалюк ("Батькивщина"); Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры: председатель – Юрий Кисель ("Слуга народа"), первый заместитель – Юлия Клименко ("Голос"); Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики: глава – Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), первый заместитель – Ярослав Железняк ("Гололс"); Комитет по вопросам цифровой трансформации: глава – Михаил Крячко ("Слуга народа"), первый заместитель – Кира Рудык ("Голос").

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