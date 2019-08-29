Рада отправила в отставку Кабмин Гройсмана

Как передает БизнесЦензор, за принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским проекта постановления №1005 проголосовали 372 народных депутата.

Как сообщалось, перед этим Верховная Рада назначила новый персональный состав Кабинета министров.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

Как сообщалось, ранее Верховная Рада по представлению президента Владимира Зеленского назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел, а Андрея Загороднюка –министром обороны Украины.

Верховная Рада 290 голосами назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Перед этим члены Кабинета министров Владимира Гройсмана сложили полномочия на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва. Согласно Конституции, Кабинет министров, который сложил полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, продолжает выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного состава правительства.

Напомним, Владимир Гройсман был назначен на должность премьер-министра 14 апреля 2016 года, он сменил на этом посту Арсения Яценюка.

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