Зеленский уволил Гончарука из Офиса президента

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №631/2019 от 29 августа обнародован на сайте главы государства.

Как сообщалось, ранее в четверг Верховная Рада назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Гончарук занимал должность заместителя главы Офиса президента Украины (ранее – администрации) с 28 мая.

До этого он был главой Офиса эффективного регулирования (BRDO) – независимого экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров. Финансируется BRDO Европейским союзом. Также Гончарук был советником вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

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