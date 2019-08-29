БизнесЦензор

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29.08.19 20:58

Рада назначила министров нового Кабмина

Верховная Рада назначила новый персональный состав Кабинета министров.

Рада назначила министров нового Кабмина

Как передает БизнесЦензор, за соответствующее представление премьер-министра Алексея Гончарука проголосовал 281 народный депутат.

Кандидатуры на должности министров перед голосованием представил сам Гончарук.

По словам премьера, на основании обращения фракции "Слуга народа" на должности в новом составе правительства предложено назначить:

Таким образом, объединены Минэкономразвития и Минагрополитики, Минэнергоугля и Минэкологии, Минветеранов и Министерство по делам временно оккупированных территорий; а также Минкульт и Минмолодежи и спорта.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів 

Как сообщалось, ранее Верховная Рада по представлению президента Владимира Зеленского назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел, а Андрея Загороднюка –министром обороны Украины.

Ранее в четверг Верховная Рада 290 голосами назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. 

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