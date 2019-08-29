"Укргаздобыча" пробурила скважину с применением новой технологии

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что после работ по освоению указанной скважины суточный дебит составлял 86 тыс. кубометров природного газа, что на 30% превысило ожидаемый результат.

Сейчас в рамках данного проекта планируется бурение еще одной наклонно-направленной скважины на Гадяцком месторождении.

"Учитывая полученный положительный результат, компания рассматривает возможность применения данной системы бурового раствора еще более чем на 10 скважинах во время разбуривания продуктивных горизонтов", - говорится в сообщении.

Среди основных преимуществ применения растворов на углеводородной основе, которые широко используются в мировой практике бурения, являются: повышение эффективности добычи за счет уменьшения загрязнения продуктивных пластов; уменьшение аварийности при сооружении скважин; уменьшение затрат на строительство скважины за счет повторного использования более 60% от раствора, необходимого для бурения одной скважины.

Стоит отметить, что при использовании растворов на углеводородной основе большое внимание уделяют охране окружающей природной среды. Поэтому для обеспечения соблюдения экологических норм на скважине был установлен комплекс специального оборудования M-I SWACO Verty-G для очистки и дальнейшей утилизации твердой фазы и повторного использования восстановленного бурового раствора.

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