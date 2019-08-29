YouTube Premium будет бесплатным

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Financial Times, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в компании сочли, что для самоокупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов. Так, по подсчетам аналитиков, только в прошлом году видеосервис получил $15 млрд доходов от рекламы.

Правда, бесплатными будут только новые шоу. Те видео, что уже находятся в библиотеке YouTube Premium, останутся за пейволлом в связи с обязательствами компании по уже заключенным контрактам.

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