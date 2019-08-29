ICU Пасенюка продала бизнес в сфере "зеленой" энергетики

Как сообщается в пресс-релизе компании, условия сделки не разглашаются, передает БизнесЦензор.

Соглашение включает в себя объекты зеленой энергетики в трех регионах: солнечную электростанцию ​​"Каменец-Подольская" (64 МВт) в Хмельницкой области, энергетическую компанию "Солар Капитал" (35 МВт) в Херсонской области и ряд небольших станций в Николаевской области (общей мощностью 127 МВт).

Как отмечают в ICU, сделка уже согласована решением Антимонопольного комитета Украины от 4 июля.

"Мы рады, что выступили партнером VR Capital в сфере альтернативной энергетики, совместно инвестировали в эту отрасль и поддержали курс страны к энергетической независимости. Спасибо VR Capital за партнерство и поддержку в этих проектах", – прокомментировал сделку управляющий партнер ICU Макар Пасенюк.

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Инвестгруппа ICU создана в июне 2006 года. В настоящее время управляет активами на сумму свыше $500 млн, в том числе активами украинских инвестиционных и пенсионных фондов на сумму более 3 млрд грн. В состав группы входят также торговец ценными бумагами, являющийся лидером на рынке гособлигаций, и банк "Авангард".

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы Национального банка Украины.

После этого Гонтарева продала свою долю в ICU. Основными партнерами группы остались Пасенюк и Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%. Совладелец фирмы Макар Пасенюк являлся финансовым советником экс-президента Петра Порошенко.

VR Capital Group была создана в 1999 году экс-партнером "Ренессанс Капитал" Ричардом Дитцем (Richard Deitz), имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Москве, а также представлена в Буэнос-Айресе. С 2018 года VR Capital Group стала партнером ICU в ряде проектов по строительству объектов солнечной энергетики. Согласно данным АМКУ, ICU и VR Capital реализовывали проекты на паритетных началах.

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