БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
29.08.19 20:28

Швейцария станет углеродно нейтральной к 2050 году

Правительство Швейцарии заявило, что к 2050 году страна станет климатически нейтральной. Это значит, что выбросы парниковых газов будут снижены до уровней, которые могут быть поглощены естественным путем или с помощью технологий улавливания.

Швейцария станет углеродно нейтральной к 2050 году

Об этом сообщают ЭлектроВести, передает БизнесЦензор.

В правительстве отмечают, что уже существующих технологий достаточно, чтобы на 95% сократить углеродный след промышленности, транспорта и зданий. Ключевую роль в этом процессе сыграет распространение возобновляемых источников энергии. Кроме того, планируется существенно урезать выбросы от сельского хозяйства и продолжить развивать технологии улавливания углерода из атмосферы.

Решение швейцарских властей основано на исследованиях климатологов, опубликованных в прошлом году.

Согласно исследованиям, для предотвращения климатической катастрофы человечеству необходимо удержать рост температур на уровне 1,5С. Чтобы достичь этой цели, потребуется полностью перестроить экономику и практически полностью отказаться от сжигания угля, нефти и газа.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100