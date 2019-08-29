Рада утвердила бывшего директора "Квартала 95" на должности главы СБУ

Как передает БизнесЦензор, за принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским проекта постановления №1021 проголосовали 319 народных депутатов.

Депутаты также 330 голосами поддержали постановление №1020 об увольнении с этой должности Василия Грицака.

Как сообщалось, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Согласно данным из открытых источников, Иван Геннадьевич Баканов, 1974 г. р., уроженец Кривого Рога, близкий друг Владимира Зеленского. Окончил Академию труда, социальных отношений и туризма в Москве. С 25 января 2013 года - руководитель ООО "Квартал 95". С декабря 2017 года - лидер партии "Слуга народа". На выборах-2019 возглавил штаб Владимира Зеленского. Женат, сын - студент КНЭУ им.Вадима Гетьмана.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram