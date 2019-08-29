БизнесЦензор

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29.08.19 19:34

Рада утвердила бывшего директора "Квартала 95" на должности главы СБУ

Верховная Рада назначила Игоря Баканова главой Службы безопасности Украины.

Рада утвердила бывшего директора "Квартала 95" на должности главы СБУ

Как передает БизнесЦензор, за принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским проекта постановления №1021 проголосовали 319 народных депутатов.

Депутаты также 330 голосами поддержали постановление №1020 об увольнении с этой должности Василия Грицака.

Как сообщалось, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Согласно данным из открытых источников, Иван Геннадьевич Баканов, 1974 г. р., уроженец Кривого Рога, близкий друг Владимира Зеленского. Окончил Академию труда, социальных отношений и туризма в Москве. С 25 января 2013 года - руководитель ООО "Квартал 95". С декабря 2017 года - лидер партии "Слуга народа". На выборах-2019 возглавил штаб Владимира Зеленского. Женат, сын - студент КНЭУ им.Вадима Гетьмана.

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