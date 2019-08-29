НПЗ Коломойского пожаловался на тендеры Минобороны и "Укрзализныци"

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Много надежд было на смену политического курса в стране, учитывая задачи, которые поставил перед чиновниками новоизбранный президент… ООО "Ойл Трейд 2018", как прямой поставщик нефтепродуктов производства ПАО "Укртатнафта", присоединился к участникам процедур закупок в системе ProZorro, но на данный момент вынужден констатировать, что прозрачных правил конкуренции на данном рынке не существует", – заявляет компания.

В компании приводят в качестве примера результаты закупок АО "Укрзализныця" дизельного топлива по процедуре аукциона (состоялся 23 августа) и по процедуре переговоров (состоялись 3 августа), а также закупки Минобороны бензина А-80 по переговорной процедуре 10-14 июля.

"Укртатнафта" утверждает, что поставщик топлива ее производства ООО "Ойл Трейд 2018" на тендерах "Укрзализныци" предложило цены ниже постоянных участников тендеров.

Кроме того, компания заявляет, что цена поставки бензина А-80 "производства" ООО "Ферст Групп" по тендеру Министерства обороны завышена примерно на 25%.

"Большим вопросом остается законность проведения тендерных процедур на данный вид нефтепродуктов, поскольку технические специалисты указывают на невозможность выработки бензина марки А-80 длительного хранения даже на мощностях отечественных НПЗ с полным циклом переработки, не говоря уже о "мощности" ООО "Ферст-групп", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, 22 августа "Укрзализныця" подписала договор с ООО "Оил-Трейд 2018" на поставку дизтоплива за 506,9 млн грн. В последний раз фирмы из группы Коломойского получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда Коломойский был губернатором Днепропетровщины. "Укрзализныце" "приватовцы" поставляли топливо в последний раз еще во времена премьерства Юлии Тимошенко.

Ранее, в начале августа тендерный комитет Министерства обороны отклонил заявку ПАО "Укртатнафта" на участие в тендере на закупку 29,86 тыс. тонн авиационного керосина.

ООО "Ферст Групп" с 2018 года является оператором мини-НПЗ в Каменском. В мае-июле в критике компании активно участвовал основной медиа-актив группы "Приват" телеканал "1+1".

Группа "Трейд Коммодити" в начале 2016 года стала активным участником государственных тендеров. По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива на Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – на "Укрзализныцю" (в 2017 году – 50%).

В целом с 2015 года группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.

Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити".

По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.

Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити".

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