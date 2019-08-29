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29.08.19 19:10

Рада назначила заместителя главы Офиса Зеленского министром иностранных дел

Верховная Рада назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.

Рада назначила заместителя главы Офиса Зеленского министром иностранных дел

Как передает БизнесЦензор, за принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским проекта постановления №1024 проголосовали 310 народных депутатов.

Вадим Пристайко – кадровый дипломат, с 22 мая занимает должность заместителя главы Офиса президента.

До этого он с июля 2017 года возглавлял миссию Украины при НАТО, в 2014-2017 годах занимал должности заместителя министра иностранных дел - руководителя аппарата, первого заместителя министра иностранных дел. В 2012-2014 годах был послом Украины в Канаде, перед этим с 2009 года работал в посольстве Украины в США.

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