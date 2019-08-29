Команда премьера внесла в Раду 37 первоочередных законопроектов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Уже зарегистрировано 37 законопроектов в Раде, которые являются нашими первоочередными", – сообщил Гончарук, выступая в парламенте нового созыва в первый день его работы.

Гончарук подчеркнул, что самая важная задача правительства – экономический рост.

"Это должно дать нам 1 млн рабочих мест", – добавил Гончарук.

Помимо необходимости обеспечить дешевые ресурсы, премьер также заявил о намерении установить равные правила игры.

"Очень долго в стране большое количество людей считало, что Украину как государство можно использовать для создания для себя конкурентных преимуществ. Мы это прекратим. Железную дорогу, облэнерго, облгазы и так далее и тому подобное нельзя использовать для получения сверхприбылей за счет других", – подчеркнул Гончарук.

Как отметил глава правительства, это означает, что энергорынки, инфраструктура – это сферы, где приоритетно должна быть обеспечена конкуренция.

По словам Гончарука, в этом году также важно "очистить" от коррупции вновь созданную во главе с Сергеем Верлановым Государственную налоговую службу, навести порядок в налоговом администрировании, чтобы бизнес и другие плательщики налогов ощущали себя комфортно в отношениях с государством.

"У нас там (в ГНС) есть очень хороший, по моему мнению, менеджер. Мы будем всячески поддерживать", – сказал Гончарук.

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