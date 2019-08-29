Гончарук пообещал уволить глав Архитектурно-строительной инспекции и Госгеокадастра

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Нет простых решений сложных проблем. Мои первые шаги - кадровые. Я считаю, что по отдельным ветвям сидят персонажи, которые до сих пор пилят наши с вами ресурсы, распределяют в свою пользу государственные доходы. Нужно начинать с оценки эффективности. Мы намерены в ближайшие месяцы проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. А отдельно там и анализировать нечего. ГАСИ, Госкомзем - на выход сразу", - сказал Гончарук, выступая в Верховной Раде перед утверждением его в должности.

Как сообщалось, Верховная Рада девятого созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.

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