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29.08.19 21:06

Названы самые популярные авиамаршруты из Киева

Издание avianews.com проанализировало расписания аэропортов, авиакомпаний и системы бронирования, чтобы выяснить, какие сейчас направления имеют наибольшую частоту выполнения из украинской столицы.

Названы самые популярные авиамаршруты из Киева

Как сообщается, география самых популярных регулярных авиамаршрутов из Киева значительно изменилась, передает БизнесЦензор.

1. Киев-Варшава: 51 рейс в неделю.

Польская столица является авиамаршрутом с наибольшей частотой полетов из аэропортов Киева. В Варшаву рейсы выполняют две сетевые авиакомпании и два лоукоста, связывая между собой аэропорты "Борисполь" и "Киев" с аэропортами Шопена и Модлин.

Наибольшую частоту имеет LOT (27 рейсов в неделю), далее следует МАУ (14 рейсов в неделю). Лоукосты Wizz Air и Ryanair выполняют по семь и три рейса в неделю соответственно.

2. Киев-Минск: 49 рейсов в неделю.

Между Киевом и Минском летают только две авиакомпании: МАУ (14 рейсов в неделю) и "Белавиа" (35 рейсов в неделю), что не мешает этому направлению занимать вторую строку рейтинга с результатом 49 рейсов в неделю, лишь незначительно уступая Варшаве.

Такая значительная частота полетов "Белавиа" объясняется уникальной нишей, которую занял белорусский авиаперевозчик. В то время как с осени 2015 года между Украиной и Россией прекращено прямое авиасообщение, "Белавиа", благодаря географическому расположению своего хаба в Минске, может обеспечить самое короткое время в пути для перелетов между Киевом и крупнейшими городами России - Москвой и Санкт-Петербургом.

Впрочем, даже такие цифры все еще далеки от частоты полетов прямых рейсов между Киевом и Москвой. В 2013 году между столицами Украины и Россией только в один день выполнялось около 20 рейсов в обе стороны.

3. Киев-Тель-Авив: 41 рейс в неделю.

Тель-Авив из года в год остается одним из наиболее популярных маршрутов из Киева, что не в последнюю очередь связано с тесными родственными связями между странами. Также путь к религиозным центрам, расположенным в Израиле, и курортам страны лежит через крупнейший аэропорт, расположенный в Тель-Авиве.

Полеты между Киевом и Тель-Авивом выполняют две авиакомпании: МАУ (27 рейсов в неделю) и El Al (14 рейсов в неделю). Среди украинских авиакомпаний право на полеты из Киева в Тель-Авив имеет также YanAir, но сейчас авиаперевозчик не летает по этому маршруту. Допуск других украинских авиакомпаний ограничен существующей квотой на полеты.

4. Киев-Вена: 39 рейсов в неделю.

Еще пару лет назад за авиабилеты Киев-Вена в обе стороны нужно было отдать несколько сотен евро. Сейчас же ситуация кардинально изменилась, и во времена акций цена на перелет в одну сторону может начинаться от 10 евро. Благодаря этому столица Австрии вошла в список направлений из Киева, на которых конкуренция обвалила цены на билеты.

Такая кардинальная смена ценовой политики на этом направлении произошла после допуска двух лоукостов: Wizz Air и дочки Ryanair - Laudamotion. Тогда как первый летает между Киевом и Веной семь раз в неделю, второй совершает пять рейсов в неделю. Сетевые авиакомпании представлены на маршруте МАУ (14 рейсов в неделю) и Austrian Airlines (13 рейсов в неделю).

5. Киев-Рига: 39 рейсов в неделю.

С началом летней навигации полетов airBaltic, имеющая основной хаб в Риге, увеличила свое присутствие на маршруте Киев-Рига с 19 до 24 рейсов в неделю, а также задействовала на линии более вместительные самолеты Boeing 737 вместо небольших региональных авиалайнеров Bombardier Q400. Также на линии представлены МАУ (13 рейсов в неделю) и лоукост Wizz Air (2 рейса в неделю).

6. Киев-Франкфурт: 38 рейсов в неделю.

В 2018 году Украина и Германия значительно расширили квоту на линиях Киев-Франкфурт, Киев-Мюнхен и Киев-Берлин с 28 до 52 рейсов суммарно по трем маршрутам в неделю для каждой из сторон.

Это позволило Lufthansa, чей ключевой пересадочный узел расположен во Франкфурте, нарастить частоту полетов в Киев на шесть рейсов в неделю до 20 рейсов в неделю.

Также либерализация авиасообщения привела к выходу на линию Киев-Франкфурт лоукоста Wizz Air (выполняет 5 рейсов в неделю), из-за чего Lufthansa снизила цену билетов на данном маршруте до уровня 90 евро. МАУ представлена на данном направлении 13 рейсами в неделю.

7. Киев-Стамбул: 38 рейсов в неделю.

Долгое время квота на полеты между Киевом и Стамбулом позволяла авиакомпаниям обоих сторон выполнять не более 16 рейсов в неделю. В 2018 году квота была расширена до 24 рейсов в неделю.

В настоящее время на линии летают только две авиакомпании: МАУ (14 рейсов в неделю) и Turkish Airlines (24 рейса в неделю). Тогда как турецкая сторона полностью использовала новую квоту, в Украине почти половина квоты не используется. Она распределена между МАУ и "Розой Ветров", которая не совершает регулярные рейсы Киев-Стамбул.

8. Киев-Париж.

Линия Киев-Париж долгие годы имела ограничения на допуск новых авиаперевозчиков. Ситуация изменилась в 2019 году, когда на маршрут сначала допустили французскую Aigle Azur, а затем и украинский лоукост SkyUp.

Полеты между Киевом и Парижем теперь выполняют четыре авиакомпании: МАУ и Air France (по 14 рейсов в неделю), Aigle Azur и SkyUp (по три рейса в неделю). Тогда как первые две летают из Борисполя в аэропорт Шарля-де-Голля, Aigle Azur базируется в аэропорту Орли. SkyUp же в сентябре намерен перенести обслуживание парижских рейсов из аэропорта Шарля-де-Голля в аэропорт для бюджетных авиакомпаний Бове.

9. Киев-Лондон.

Из представленных в списке маршрут Киев-Лондон является наиболее протяженным. Сейчас на нем представлены сразу четыре авиакомпании, которые обслуживаются во всех четырех ключевых аэропортах британской столицы. МАУ летает между Борисполем и Гатвиком 14 раз в неделю, British Airways - между Борисполем и Хитроу шесть раз в неделю, Wizz Air - между аэропортом "Киев" и Лутоном три раза в неделю, тогда как Ryanair - между Борисполем и Станстедом пять раз в неделю.

Присутствие на маршруте двух крупнейших лоу-костов Европы привело к ценовым войнам. В результате British Airways решила завершить борьбу и после 3 октября 2019 года прекратит полеты из Хитроу в Киев, закрыв свой единственный украинский маршрут.

Указана частота полетов, которая планируется к выполнению в сентябре 2019 года, исходя из официальных данных в расписании авиаперевозчиков и их системах бронирования.

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