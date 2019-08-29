"Антонов" потребовал изменить название российской модификации "Руслана"

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, по данным российских СМИ, с 2017 КБ "Ильюшин" ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе Ан-124-100 "Руслан", которому планируется дать обозначение Ан-124-100М.

"Антонов" подчеркивает, что в мировой практике новые модификации и варианты воздушных судов создаются на базе аппаратов собственной разработки.

"КБ "Ильюшин" в качестве базовой модели выбрал самолет Ан-124-100 "Руслан", который, как справедливо заметил автор статьи, создан КБ А.К. Антонова. То есть, разработчиком этого воздушного судна, в соответствии с международными правилами, является ГП "Антонов" – держатель сертификата типа на Ан-124-100 "Руслан", – подчеркивается в сообщении.

В госпредприятии указывают, что специалисты ГП "Антонов" не отрицают технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". Однако подбор и установка нового современного оборудования силами КБ "Ильюшин" приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью.

"Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "АН", поскольку ГП "Антонов" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность", – заявили в госкомпании.

В ГП "Антонов" также напоминают, что с 2004 по 2007 годы украинское предприятие разработало и сертифицировало три модификации "Руслана", одна из которых уже получила обозначение Ан-124-100М. Две другие – Ан-124-100-150 и Ан-124-100М-150 – отличаются увеличенной до 150 тонн полезной нагрузкой, возможностью перевозить моногрузы весом до 120 тонн.

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Как сообщалось, ранее Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство в отношении должностных лиц "Росавиации" и группы "Волга-Днепр" (РФ) за подделку сертификатов летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан".

В июне Подольский райсуд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия), летная годность которых была проведена с нарушением правил ICAO в обход украинского разработчика ГП "Антонов".

Напомним, в июне 2018 года член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник сообщил о планах России модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и возобновить его выпуск под другим брендом.

Ан-124-"Руслан" – один из самых грузоподъемных самолетов в мире, используется для специальных воздушных перевозок крупногабаритных и нестандартных грузов. Его длина превышает 69 м, максимальный взлетный вес – 392 тонн. С максимальной загрузкой он может пролететь 4800 км.

Он был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.

Всего с момента появления первого "Руслана" было создано 55 Ан-124. Производство "Русланов" в России было остановлено в 2004 году.

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