Россия выплатит 55 миллионов евро Совету Европы после восстановление в ПАСЕ

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на интернет-портале правовой информации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России, о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017-2018 годы в размере 54,69 млн евро", – говорится в документе от 27 августа.

В апреле спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова внести неуплаченные в Совет Европы взносы в полном объеме в случае полного восстановления прав на работу в составе ПАСЕ.

Напомним, в апреле 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по РФ, согласно которой российская делегация лишается права голоса и права быть представленной в руководящих структурах ПАСЕ. После этого Россия с лета 2017 года отказалась платить членские взносы.

Однако 26 июня 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций и несмотря на то, что Россия не выполнила ни одного требования предыдущих резолюций ПАСЕ.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram