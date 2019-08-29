Рада назначала спикером Разумкова (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего решения проголосовали 382 народных депутата.

Затем народные депутаты 330 голосами поддержали назначение первым вице-спикером идеолога партии "Слуга народа" и представителя президента в парламенте прошлого созыва Руслана Стефанчука.

Разумков был спикером избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского во время президентской компании 2019 года. Он возглавил партию "Слуга народа" после назначения ее бывшего председателя Ивана Баканова заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ 22 мая. Разумков также возглавлял избирательный список партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года.

Согласно данным из открытых источников, до "Слуги народа" Разуков работал в сфере политического консультирования, политтехнологии и выборов с 2006 года. В 2006-2010 годах был членом Партии регионов. Вышел из партии в 2010 году, после чего в 2010-2014 годах работал с Сергеем Тигипко. Руководил собственной консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group, которую после избрания народным депутатом оформил на жену.

Согласно данным из открытых источников, Стефанчук ранее был помощником народного депутата от блока "Наша Украина - Народная самооборона" Анатолия Матвиенко, а также вице-премьера Степана Кубива.

В 2011-2013 годах он заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады. До 2019 года работал в Хмельницком университете управления и в Национальной академии прокуратуры Украины.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram