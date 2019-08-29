Рада избрала нового спикера и его заместителей (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего решения проголосовали 382 народных депутата.

Затем народные депутаты 330 голосами поддержали назначение первым вице-спикером идеолога партии "Слуга народа" и представителя президента в парламенте прошлого созыва Руслана Стефанчука.

Вице-спикером парламента 318 голосами избрана народный депутат от "Батькивщины" Елена Кондратюк.

Дмитрий Разумков был спикером избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского во время президентской компании 2019 года. Он возглавил партию "Слуга народа" после назначения ее бывшего председателя Ивана Баканова заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ 22 мая. Разумков также возглавлял избирательный список партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года.

Согласно данным из открытых источников, до "Слуги народа" Разуков работал в сфере политического консультирования, политтехнологии и выборов с 2006 года. В 2006-2010 годах был членом Партии регионов. Вышел из партии в 2010 году, после чего в 2010-2014 годах работал с Сергеем Тигипко. Руководил собственной консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group, которую после избрания народным депутатом оформил на жену.

Руслан Стефанчук ранее был помощником народного депутата от блока "Наша Украина - Народная самооборона" Анатолия Матвиенко, а также вице-премьера Степана Кубива.

В 2011-2013 годах он заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады. До 2019 года работал в Хмельницком университете управления и в Национальной академии прокуратуры Украины.

Елена Кондратюк с 2007 года избирается народным депутатом Украины от "Блока Юлии Тимошенко" и "Батькивщины".

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