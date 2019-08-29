Группа ОПЕК+ прогнозирует сокращение мировых запасов нефти во втором полугодии

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на oilcapital, передает БизнесЦензор.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC) ОПЕК+ подчеркнул "растущую важность декларации о сотрудничестве в поддержании стабильности рынка нефти, которая наряду с пока сохраняющимся здоровым уровнем спроса сдерживает рост нефтяных коммерческих запасов в мире и должна привести к их значительному сокращению во втором полугодии", - говорится в релизе ОПЕК.

"Общее соблюдение сделки ОПЕК+ в июле 2019 года составило 159%, что на 22 процентных пункта выше, чем в июне 2019 года, а среднее выполнение с января 2019 года было самым высоким и составило 134%. Этот высокий уровень соблюдения условий сделки компенсировал неопределенность на рынке из-за продолжающегося беспокойства по поводу экономического роста", - говорится в релизе.

Добыча нефти ОПЕК достигла 8-летнего минимума в июле, поскольку на ситуацию повлияли сокращение добычи со стороны крупнейшего экспортера Саудовской Аравии, санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы и перебои в работе других участников организации, в частности, в Ливии. Добыча 14 стран-членов ОПЕК, отмечает Reuters, составила в июле 29,42 млн баррелей в сутки (б/с), что на 280 тыс. б/с ниже, чем в июне. Это самый низкий показатель с 2011 года.

Опрос Reuters показал, что Саудовская Аравия продолжила снижать добычу нефти больше уровня, оговоренного участниками сделки ОПЕК+.

В декабре 2018 года ОПЕК, Россия и другие страны, не являющиеся членами картеля, договорились снизить поставки нефти на 1,2 млн б/с с 1 января текущего года. Доля стран ОПЕК в общем сокращении добычи составляет 800 тыс. б/с. Сокращение не затронуло Иран, Ливию и Венесуэлу.

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