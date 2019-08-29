Требование обустраивать в кинотеатрах места для людей с инвалидностью вступит в силу с 1 ноября

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"К сожалению, до сих пор многие заведения культуры в Украине частично или полностью остаются недоступными для людей с инвалидностью и другого маломобільного населения. Отныне ситуация должна измениться, ведь с 1 ноября этого года строительство и реконструкция этих зданий будет осуществляться по новым ГСН "Культурно-зрелищные учреждения". Они учли требования по обеспечению доступа и свободного передвижения лиц с инвалидностью и других маломобильных групп во всех помещениях заведений культуры. Будь то кинотеатр, библиотека, театр, концертный зал, или, например, музей", – подчеркнул Парцхаладзе.

Новыми нормами установлено расчет количества мест в зрительных залах учреждений культуры, предназначенные для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах колесных – 1-1,5% мест от общей вместимости зала, но не менее 2 мест. Такие места следует предусматривать в первом или последнем рядах партера или ложи и размещать на плоском участке пола.

Кроме этого, с авансцены, кроме 2 ступеней-лестниц, необходимо предусматривать пандус или вертикальный подъемник для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения, что ведут к проходам в зале.

В новых нормах указано, что для нового строительства и реконструкции зданий учреждений культуры необходимо учитывать требования новых ГСН по инклюзивности зданий. В ГСН прописаны необходимые обязательные параметры для обеспечения реальной доступности лиц с инвалидностью, начиная от подъезда, места парковки, попадания, передвижения, комфортного пребывания в помещении и полноценного восприятия события.

К примеру, для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть обеспечены: беспрепятственный доступ в здания и помещений с помощью пандусов, подъемников или лифтов, ширина дверей не менее 0,9 м, предусмотрены места в первом или последнем рядах партера или ложи, размещены на плоском участке пола, обустроены специальные туалетные комнаты и тому подобное.

Для людей с нарушениями слуха в зрительных залах, аудиториях, лекционных залах, читальных залах библиотек предусмотрена система усиления звука индивидуального или коллективного пользования.

Для людей с нарушениями зрения должна быть обеспечена необходимая тактильная и визуальная информация. В помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров допускается использовать другие компенсирующие меры. Например, аудиопоказатели.

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