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29.08.19 14:51

В новом правительстве может не быть Министерства аграрной политики, – СМИ

В новом Кабинете министров Украины может не быть Министерства аграрной политики и продовольствия.

В новом правительстве может не быть Министерства аграрной политики, – СМИ

Соответствующую информацию Интерфакс-Украина подтвердил источник, знакомый с ситуацией, передает БизнесЦензор.

Вопрос ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия обсуждался около месяца. 

Европейская бизнес-ассоциация (EБA) выказывала обеспокоенность возможностью ликвидации Минагрополитики и его присоединения к другим министерствам или ведомствам так же, как и профильные ассоциации, такие, как Украинская зерновая ассоциация, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", союз "Всеукраинский аграрный форум", Аграрный союз Украины, Украинская аграрная конфедерация и другие.

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